Segundo o jornal Politico, Mark Rutte aconselhou a Europa a fazer mais para se preparar para a possibilidade de uma escalada da guerra, alertando que, a "Rússia pode estar pronta para atacar a aliança dentro de cinco anos".

"Somos o próximo alvo da Rússia. E já estamos em perigo", diz. "A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa, e temos de estar preparados para uma guerra da mesma magnitude que os nossos avós e bisavós enfrentaram".

Apesar do compromisso de aumentar a despesa militar conjunta para 5% do PIB até 2035, a Aliança Atlântica continua longe do nível de preparação exigido pelo atual contexto geopolítico. “Este não é o momento para autoelogios”, afirmou. “Temo que muitos estejam silenciosamente complacentes. Muitos não sentem a urgência. E muitos acreditam que o tempo está do nosso lado. Não está. O tempo para agir é agora.”

Rutte defendeu que a NATO tem de adotar uma verdadeira “mentalidade de guerra”. Segundo o antigo primeiro-ministro neerlandês, Moscovo pode reunir capacidade para atacar território da Aliança “mais cedo do que muitos imaginam”.

“Com a economia totalmente orientada para o esforço bélico, a Rússia pode estar pronta para usar força militar contra a NATO dentro de cinco anos”, alertou. Ainda assim, Rutte sublinhou que, por agora, as defesas aliadas “conseguem resistir”.

O dirigente afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, já demonstrou disposição para sacrificar recursos humanos em larga escala, alegando que mais de um milhão de soldados russos terão morrido desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022. “Putin paga o preço do seu orgulho com o sangue do seu próprio povo. E se está disposto a sacrificar os russos desta forma, o que está disposto a fazer connosco?”, questionou.

Rutte apontou ainda o dedo à China, que considera ser a principal sustentação externa da máquina militar russa. “A China é a tábua de salvação da Rússia. Sem o apoio chinês, Moscovo não poderia manter esta guerra”, afirmou.

