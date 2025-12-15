Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a ULS, o dador, um homem de 63 anos, doou o rim esquerdo à filha, de 38 anos, diagnosticada com nefropatia em 2024 e que se encontrava em tratamento por diálise peritoneal desde então. O procedimento foi realizado no Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação.

Em comunicado citado pela agência Lusa, a instituição explica que “o órgão foi implantado na fossa ilíaca direita”, acrescentando que a nefrectomia do dador através de cirurgia robótica já vinha a ser realizada há mais de um ano, “mas esta foi a primeira vez em que o implante renal também foi executado por via robótica”.

De acordo com a ULS São José, esta abordagem permite uma recuperação mais rápida do doente, menor tempo de internamento e uma redução das complicações associadas ao procedimento.

O cirurgião João Santos Coelho, que operou o robô, destaca que “a ampliação e a destreza de movimentos da plataforma robótica Da Vinci permite realizar todas as anastomoses (suturas de vasos e ureteres) de forma rápida e com uma qualidade que é quase impossível de igualar no procedimento convencional”. Segundo o especialista, “isto reflete-se em mais segurança para o doente e rins com melhor função e longevidade”.

Também citado no comunicado, o diretor do Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação, Hugo Pinto Marques, salienta que “o transplante robótico de dador vivo por abordagem completamente robótica é mais um exemplo das vantagens que a cirurgia robótica oferece, com maior precisão cirúrgica, menor agressão para o organismo e mais rápida recuperação”. Para o responsável, “esta intervenção posiciona, mais uma vez, o nosso serviço e a nossa instituição na vanguarda da cirurgia robótica no nosso país”.

A ULS sublinha ainda que, para o dador, a nefrectomia robótica apresenta benefícios como uma recuperação mais rápida, menos dor, uma cicatriz quase impercetível e elevados níveis de segurança.

A presidente da ULS São José, Rosa Valente de Matos, considera que, “com este transplante pioneiro a nível nacional”, a instituição “está, uma vez mais, a inovar no cuidar”. “Esta é a nossa marca e acreditamos que é o melhor caminho para aumentarmos a qualidade dos cuidados que prestamos e para atrair e preservar talento na nossa instituição”, acrescenta.

Nas duas cirurgias participaram os cirurgiões João Santos Coelho, Sofia Carrelha, Sofia Corado e Ana Pena, os anestesistas José Guerreiro e Paula Rocha e as enfermeiras Cristina Rivera, Teresa Fonseca e Helena Figueiredo. A intervenção contou ainda com a presença, como supervisor, de Philippe Abreu, da Universidade do Colorado.

