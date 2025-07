Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos Açores, o céu vai apresentar-se muito nublado com algumas abertas em todos os grupos. No grupo Central e Oriental são esperados aguaceiros fracos e pouco frequentes. O vento será geralmente fraco a bonançoso (5 a 20 km/h), soprando de noroeste ou do quadrante norte. O mar estará encrespado a de pequena vaga, com ondas de noroeste entre 1 e 2 metros, passando a norte. A temperatura da água do mar será de 22 °C. As temperaturas oscilarão entre os 19 e os 25 °C nas principais localidades.

No Continente, o dia começará com céu muito nublado e períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, especialmente no Minho e Douro Litoral, até meio da tarde. A nebulosidade irá diminuir gradualmente a partir da tarde, com o sotavento algarvio a apresentar céu geralmente pouco nublado. O vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se por vezes forte nas terras altas e na costa sul do Algarve durante a tarde. Está prevista uma ligeira descida da temperatura máxima, sobretudo no interior. No mar, as ondas serão de noroeste na costa ocidental (1,5 a 2 metros) e de sudoeste inferiores a 1 metro na costa sul. A temperatura da água variará entre 16 e 21 °C.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Na Madeira, prevê-se céu muito nublado ao longo do dia, com possibilidade de precipitação fraca no final do dia na vertente norte e nas terras altas. O vento será fraco a moderado do quadrante norte, sendo mais fraco na região do Funchal. O estado do mar estará calmo, com ondas de norte de cerca de 1 metro na costa norte e inferiores a 1 metro na costa sul. A temperatura da água do mar rondará os 23 a 24 °C.