Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Centenas de ativistas ocuparam zonas-chave do percurso, como Atocha, Cibeles, Gran Vía e Neptuno, derrubando vedações e impedindo a passagem dos ciclistas. Apesar do forte dispositivo policial de cerca de 1.500 agentes, as cargas das forças de segurança não conseguiram dispersar totalmente os protestos. Os manifestantes, com bandeiras palestinianas, kufiyas e fumos coloridos, celebraram o cancelamento como uma “vitória simbólica” contra a presença da equipa Israel-Premier Tech.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Com a corrida neutralizada a 56 quilómetros da meta, a organização confirmou não só a anulação da etapa final, como também da cerimónia de pódio em Madrid, adianta o El País. O dinamarquês Jonas Vingegaard, que tinha praticamente selado a vitória na véspera, na Bola del Mundo, é declarado vencedor da Vuelta pela primeira vez, somando esta conquista aos seus dois Tour de France. O português João Almeida termina em segundo lugar e o britânico Thomas Pidcock em terceiro.

O episódio teve ainda forte repercussão política: a porta-voz do PP, Ester Muñoz, responsabilizou o primeiro-ministro Pedro Sánchez pelo sucedido, acusando-o de incitar protestos após este ter elogiado publicamente as manifestações em defesa da Palestina.