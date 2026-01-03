A União Europeia recomendou esta sexta-feira que as companhias aéreas evitem o espaço aéreo da Venezuela, na sequência dos ataques lançados pelos Estados Unidos, alertando para “um alto risco para os voos civis”.
3 jan 2026 21:20
