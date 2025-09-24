Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Uber revela que o serviço vai permitir aos estudantes uma poupança de cerca de 10% o valor da cada viagem, em créditos Uber One, seja de TVDE, trotinete ou bicicleta elétrica, bem como taxas gratuitas de entrega e até 75% de desconto em taxas de serviço no Uber Eats, segundo informa o comunicado enviado às redações. É possível aderir ao serviço através de uma anuidade no valor de 29,99 euros ou uma mensalidade de 2,99 euros.

Os estudantes, além destas vantagens, terão ainda acesso a campanhas e descontos exclusivos ao nível da mobilidade, em restaurantes e marcas de retalho parceiras Uber Eats, refere a plataforma em comunicado enviado às redações.

O Uber one, lançado em Portugal em 2023, é o programa de subscrição da Uber que dá acesso a benefícios como descontos em viagens e pedidos.

