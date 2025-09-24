Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A caminhada começa na Ponte do Freixo, às 10h00, e segue por um percurso de cerca de quatro quilómetros até ao Horto das Virtudes.

Segundo o comunicado enviado às redações, mais do que um passeio pelas margens do Douro, a caminhada pretende sensibilizar para os cancros do sangue, leucemias, linfomas e mielomas, e reforçar a importância do apoio a quem convive diariamente com as doenças.

Ao longo do trajeto, que passa por algumas das vistas mais emblemáticas da cidade do Porto, cada participante pode gerir o seu ritmo. Junto a cada ponte é entregue o kit da caminha (t-shirt, saco e água), oferecido pelas equipas da APLL. A manhã solidária termina em Miragaia, com uma aula de zumba marcada para as 11h30.

A inscrição tem o custo de cinco euros, segundo a nota enviada à imprensa e pode ser feita através do formulário online, no centro de atividades da APLL (localizado no Porto), nos dias 25 e 26 de setembro ou no próprio dia do evento.

