O anúncio foi feito pelo próprio Trump através da rede social Truth Social, onde destacou o tom positivo do contacto com o Kremlin, sem adiantar mais detalhes sobre o conteúdo da conversa.

O encontro entre Trump e Zelensky vai decorrer presencialmente na Florida, estando marcado para as 13h00 locais (18h00 em Lisboa), no salão principal da residência de Trump, Mar-a-Lago.

De acordo com informação divulgada, a reunião deverá centrar-se no plano de paz apresentado pelo presidente ucraniano, com especial destaque para as questões relacionadas com o território do Donbass e o controlo da central nuclear de Zaporíjia, dois dos pontos mais sensíveis do conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

A reunião acontece num momento de elevada tensão diplomática e poderá ter impacto nas futuras negociações em torno da guerra no leste europeu.

