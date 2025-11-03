Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país vai retomar os testes nucleares “em pé de igualdade” com a Rússia e a China. Numa entrevista à CBS, Trump justificou a decisão dizendo que “outros países fazem testes, mas não falam sobre isso”, e que os EUA “têm de fazer o mesmo”.

A declaração surge após o anúncio de quinta-feira, quando o Presidente ordenou ao Pentágono que iniciasse os preparativos para os ensaios. Desde 1992 que Washington não realiza detonações nucleares.

O secretário da Energia, Chris Wright, procurou clarificar que os ensaios previstos não envolvem explosões nucleares, mas sim “testes não críticos” destinados a verificar componentes e sistemas.