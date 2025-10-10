Em declarações conjuntas com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, Donald Trump classificou Espanha como “país atrasado” em matéria de gastos com a Defesa e disse que deveria ser “expulso” da NATO.

Várias fontes aliadas consultadas pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP) explicaram que não existem na Aliança Atlântica procedimentos para expulsar um Estado-membro.

“Não se pode expulsar um aliado. Não há nenhum procedimento para isso”, sublinharam as fontes consultadas, embora salientando que a posição de Espanha de não ultrapassar 2,1% em despesa militar não é bem vista dentro do bloco militar, apesar de os aliados “tentarem acomodar” tal discrepância.