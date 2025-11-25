O ataque atingiu edifícios residenciais e infraestruturas energéticas, usando drones e mísseis balísticos, de cruzeiro e hipersónicos, afetando também as regiões de Odessa, Kharkiv e Chernihiv.

Na mesma noite, drones ucranianos atacaram a região russa de Rostov, provocando três mortos e oito feridos. Estes ataques ocorrem durante contactos indiretos, mediados pelos EUA, sobre um plano de paz apresentado recentemente.

“Putin deu a sua resposta terrorista às propostas de paz dos Estados Unidos e do Presidente [Donald] Trump. Com uma chuva de mísseis e drones contra a Ucrânia”, afirmou Sibiga em comunicado.