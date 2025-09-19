Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na quinta-feira, Trump já tinha adiantado que um entendimento sobre a plataforma chinesa estava “muito próximo” e anunciou também a prorrogação do prazo para a aplicação continuar a funcionar no país. A nova data-limite foi fixada em 16 de dezembro, permitindo que Washington e Pequim concluam o acordo em discussão.

Além do destino da popular rede social, os dois líderes abordaram igualmente questões comerciais. Atualmente, vigora um regime de tarifas que impõe taxas de 30% sobre importações chinesas e de 10% sobre produtos norte-americanos, ponto que poderá ser alvo de revisão nas negociações em curso.

Recorde-se que o presidente norte-americano prolongou formalmente, até 16 de dezembro, o prazo para manter disponível nos Estados Unidos a aplicação de redes sociais TikTok, de capital chinês.

