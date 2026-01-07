Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China e a Rússia não têm “qualquer receio” da NATO sem o apoio norte-americano, numa declaração feita após críticas de aliados europeus e num contexto de crescente tensão internacional.

De acordo com o The Guardian, Trump recorreu à sua rede social, a Truth Social, para sublinhar a ideia de que a NATO depende dos Estados Unidos para a sua sobrevivência. Numa publicação escrita em letras maiúsculas, como é habitual, o presidente declarou que a Rússia e a China não temem a aliança atlântica sem a presença norte-americana e acrescentou que duvida que a NATO estivesse ao lado dos Estados Unidos “se realmente precisássemos deles”.

Na mesma mensagem, Trump garantiu que os Estados Unidos continuarão a apoiar a NATO, “mesmo que eles não estejam lá por nós”, e afirmou que o único país que a China e a Rússia “temem e respeitam” é os Estados Unidos que, segundo ele, foram “reconstruídos” durante a sua liderança.

O presidente voltou ainda a destacar o seu papel na pressão exercida sobre os países aliados para aumentarem a despesa em defesa e segurança, defendendo que muitos não cumpriam as suas obrigações financeiras até à sua intervenção. Trump recordou que defendeu o aumento desse investimento de 2% para 5% do produto interno bruto dos Estados-membros.

As declarações surgiram depois de uma rara repreensão por parte de aliados europeus, na sequência de a Casa Branca ter admitido que estava a explorar uma “variedade de opções” para adquirir a Gronelândia. A possibilidade de recurso à força militar norte-americana para esse objectivo também foi admitida pela administração, alimentando críticas e apreensão entre parceiros internacionais.

