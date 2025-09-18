Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Como disse ontem à noite, o vínculo entre os nossos países é como nenhum outro no mundo”, afirmou Trump, acrescentando que “os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram mais bem ao planeta do que quaisquer outras duas nações na história da humanidade”.

Referindo-se ao acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido, Trump descreveu Starmer como um “negociador duro” e chegou mesmo a fazer uma brincadeira: “Acho que foi um acordo melhor para vocês do que para nós”, ao que o primeiro-ministro britânico respondeu: “É um acordo muito bom para ambos”.

O presidente norte-americano destacou ainda que teve uma “reunião bastante produtiva” com Starmer e líderes empresariais, com a visita de Estado a impulsionar negócios avaliados em 350 mil milhões de dólares em vários setores.

Putin “desiludiu-me”

Quanto à diplomacia global, Trump voltou a afirmar que resolveu “sete guerras” desde que regressou à Casa Branca. No entanto, o que inicialmente considerava mais fácil de resolver — devido à sua relação com Vladimir Putin — revelou-se mais complicado.

“Ele desiludiu-me”, disse Trump sobre o líder russo. “Realmente desiludiu-me… vamos ver como isto se resolve”.

O presidente norte-americano prestou também homenagem a Charlie Kirk, ao afirmar que o comentador conservador foi “assassinado por expressar a sua opinião”.

“Ele era um jovem incrível, com um futuro extraordinário… disse-lhe, Charlie, acho que um dia tens boas hipóteses de ser presidente”, declarou Trump.

“Nunca vi ninguém relacionar-se tão bem com a juventude como o Charlie, e eles ficaram devastados com a sua morte”.

