Através de uma publicação na rede Truth Social, Trump disse ter autorizado um “ataque poderoso e mortal contra a escumalha terrorista do ISIS no Noroeste da Nigéria”, responsabilizando o grupo pela morte de “cristãos inocentes”.

O Comando dos EUA para África (AFRICOM) confirmou que realizou operações militares no estado de Sokoto, região que faz fronteira com o Níger, explicando tratar-se de uma ação efetuada “em coordenação com as autoridades nigerianas”. Segundo um comunicado divulgado pelo comando norte-americano, a avaliação inicial das forças militares aponta para que “vários terroristas do ISIS tenham sido mortos nos campos da organização”.

Até ao momento, o Governo nigeriano não comentou publicamente o ataque nem a alegada solicitação de apoio militar aos Estados Unidos. Também não há informações independentes sobre o número de vítimas ou o impacto operacional da operação anunciada.

Numa publicação separada na rede social X, o Secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou estar “grato pelo apoio e cooperação do Governo nigeriano”.

Através de uma declaração enviada à CNN, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nigéria confirmou a cooperação com os Estados Unidos na condução de ataques aéreos contra “alvos terroristas”, reiterando o compromisso em proteger os direitos de todos os cidadãos, “independentemente da fé ou origem étnica”.

Daniel Bwala, conselheiro especial do Presidente nigeriano Bola Tinubu, declarou também à CNN que “os Estados Unidos e a Nigéria estão na mesma linha no combate ao terrorismo”.

Em novembro, Trump já tinha pedido ao pentágono que começasse a preparar planos para uma possível ação militar na Nigéria, e acusou o governo do país de não conter a perseguição a cristãos.

