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O motivo foi revelado pela Infraestruturas de Portugal (IP), em comunicado citado pela SIC Notícias, onde escreve que para "garantir a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores", vai proceder à "supressão de vias de circulação".

"Estes trabalhos, com recurso a misturas betuminosas a quente, visam corrigir as situações de maior desgaste do pavimento, resultantes do elevado volume de tráfego e das condições meteorológicas registadas em janeiro e fevereiro", pode ler-se no comunicado.

A obra estava prevista para o início de 2026, mas tal não foi possível devido às tempestades que assolaram o país.

A Infraestruturas de Portugal informa ainda que tem "inscrito no seu plano de investimentos uma empreitada de requalificação integral do IC19, com um investimento estimado de cerca de 60 milhões de euros".

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