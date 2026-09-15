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Os homens entregaram-se às autoridades horas depois de a PJ ter efetuado buscas nas residências dos suspeitos, que não estavam em casa.
Não se sabe qual dos homens disparou a arma e, por isso, os três são suspeitos de tentativa de homicídio. Um dos homens foi detido pela PSP a 10 de agosto devido a uma queixa de violência doméstica, mas saiu em liberdade.
De acordo com o Público, a vítima foi atingida no tórax e esteve internada no Hospital de São José, em Lisboa. A mulher teve alta no dia seguinte e decidiu regressar à Suécia para se submeter a uma cirurgia para extrair a bala.
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