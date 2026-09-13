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O Castelo de Leiria e a Sé de Lisboa foram eleitos duas das Novas 7 Maravilhas de Portugal, na votação final realizada na noite de sábado, no Palácio Nacional de Sintra. Os vencedores foram escolhidos pelo público, um por cada uma das sete categorias do concurso.

O Castelo de Leiria venceu na categoria de Castelos, enquanto a Sé de Lisboa foi escolhida na categoria de Religião. A lista inclui ainda as Ruínas de São Cucufate, em Vila de Frades, o Aqueduto da Usseira, em Óbidos, os Mercados de Olhão, a Tiago Cabaço Winery, em Estremoz, e o Jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco.

As Ruínas de São Cucufate conquistaram a categoria de História, o Aqueduto da Usseira venceu em Grandes Obras e os Mercados de Olhão foram eleitos na categoria de Arquitetura do Século XX. Já a Tiago Cabaço Winery ganhou na categoria de Arquitetura do Século XXI e o Jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco na categoria de Turismo.

A edição de 2026 começou com 147 patrimónios finalistas, selecionados entre 629 candidaturas de todo o país, incluindo as regiões autónomas. Na fase final chegaram 21 candidatos, três por cada categoria, antes da votação decisiva do público.

O concurso regressou este ano, quase duas décadas depois da primeira eleição, realizada em 7 de julho de 2007. As novas categorias procuram abranger diferentes períodos e expressões do património português, incluindo arquitetura contemporânea e espaços ligados ao turismo.

A escolha das novas sete maravilhas pretende valorizar o património construído e reforçar a ligação das populações aos locais que representam a história, a arquitetura e a identidade das diferentes regiões portuguesas.