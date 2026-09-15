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De acordo com estimativas da ERSE, o aumento para um casal sem filhos será, em média, 0,95 euros por mês, enquanto um casal com dois filhos poderá pagar mais 2,7 euros por mês.

Num comunicado, a ERSE indica que há um desvio na previsão dos preços do mercado grossista nas tarifas elétricas, o que reflete um tendência de subida dos preços no mercado. “A magnitude desta subida era de difícil previsão aquando da definição das tarifas para 2026, uma vez que se deve em grande parte aos efeitos da guerra entre o Irão e os Estados Unidos, que impulsionou o preço do gás natural e, consequentemente, o da energia elétrica”, indicou o regulador.

A nova tarifa entrará em vigor a partir de 1 de outubro e vai abranger 779.000 consumidores, que representam cerca de 4,6% do consumo total de eletricidade.

A ERSE recomenda atenção a eventuais alterações nas condições dos preços praticados pelos comercializados e indica que os consumidores podem encontrar eventuais poupanças através do simulador de preços de energia.

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