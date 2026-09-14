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Uma colisão entre um autocarro da Carris Metropolitana e um veículo pesado de mercadorias provocou, esta segunda-feira, 14 de setembro, dez feridos ligeiros na A8, junto à Malveira, no concelho de Mafra. O acidente aconteceu pelas 08h15, no sentido Norte-Sul, segundo o Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa.

No autocarro seguiam 52 passageiros. Dez sofreram ferimentos ligeiros na sequência da colisão e necessitaram de assistência médica. Três dos feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto os restantes sete foram encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

As operações de socorro mobilizaram 26 operacionais e 11 veículos, incluindo ambulâncias de várias corporações de bombeiros da região e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras. As equipas permaneceram no local para prestar assistência aos feridos e proceder à remoção dos veículos envolvidos.

Uma das faixas de rodagem permanecia condicionada ao trânsito enquanto decorriam os trabalhos no local. As autoridades não divulgaram, até ao momento, as circunstâncias que estiveram na origem da colisão entre o autocarro e o camião.

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