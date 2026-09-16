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É a partir do próximo ano que vai arrancar a entrega da maior encomenda de sempre de comboios em Portugal. Ao longo de 2027, começarão a ser produzidas as primeiras das 153 automotoras elétricas encomendadas pela CP aos franceses da Alstom e que vão receber os primeiros passageiros em 2029. O processo terá início em Espanha e depois será transferido para Portugal, numa nova fábrica a ser construída no norte do país. Em causa está uma encomenda 1,064 mil milhões de euros.

“O desenvolvimento do projeto já está em curso, com as atividades de engenharia e industrialização realizadas em conjunto pela CP e pela Alstom. Está previsto que as atividades industriais associadas ao primeiro comboio comecem ao longo de 2027”, adianta ao 24notícias o responsável por este projeto na Alstom Portugal, Bruno Florence.

Cerimónia da primeira pedra da nova fábrica de comboios, em Guifões, Matosinhos, dia 30 de junho de 2026. Da esquerda para a direita: Presidente da Alstom para a região da Europa, Andrew DeLeone; Presidente da CP, Pedro Moreira; Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz; Primeiro-Ministro, Luís Montenegro; Diretor-geral da Alstom em Portugal, David Torres; Presidente da dst, José Teixeira créditos: Diogo Ferreira Nunes

Dos 153 comboios novos para a CP, 81 serão fabricados em Guifões, no concelho de Matosinhos, numa fábrica já em construção junto às oficinas de manutenção do operador ferroviário nacional. Todos os comboios produzidos em Guifões servirão para os serviços suburbanos de Lisboa e do Porto.

Os restantes 72 serão concebidos no centro industrial da Alstom em Santa Perpètua, na área de Barcelona. Na fábrica espanhola, a Alstom irá produzir os primeiros 17 comboios suburbanos para a Linha de Cascais, que irão substituir material originalmente fabricado em 1950, 1960 e 1979 nas antigas oficinas da Sorefame – as restantes 17 unidades já serão montadas em Guifões. Dos 34 veículos desta linha, 25 terão a particularidade de serem bi-tensão: inicialmente, vão funcionar com 1500 volts em corrente contínua; quando forem entregues 25 unidades, será feita a mudança para os 25 000 volts em corrente alternada, que existem nas restantes linhas eletrificadas.

Também na região de Barcelona serão fabricados os 55 novos comboios regionais, que deverão substituir as unidades da série 2240, cujas caixas originais são de 1971, 1977 e 1984. Estes comboios poderão circular até 160 km/h, mais depressa do que os 120 km/h dos veículos que serão substituídos.

Circulação sem obstáculos

Os novos comboios também permitirão a livre deslocação dos passageiros entre as carruagens, algo raro em Portugal – só existe nos comboios suburbanos do Porto (série UME 3400). “A circulação entre carruagens será aberta, através de amplas intercomunicações, sem portas entre as diferentes carruagens da composição”, detalha o responsável do projeto em respostas enviadas por escrito.

Simulação de decoração dos novos comboios suburbanos créditos: Alstom (fotografia digitalizada)

As novas unidades também serão de piso único, “contínuo ao longo de toda a composição”. Em cada carruagem, haverá uma “pequena rampa entre a porta e o corredor central”; o restante espaço a bordo “será acessível e sem degraus”, facilitando a vida a pessoas com menos mobilidade.

Denominados de Alstom Adessia, os novos comboios, com 70 metros de comprimento e três carruagens cada um, partilham a base mas terão algumas diferenças: os comboios regionais terão casas de banho e lotação total de 415 passageiros - em condições normais -, dos quais 230 serão sentados; os comboios suburbanos transportarão 450 passageiros, dos quais 200 estarão sentados. Cada veículo terá de transportar carrinhos de bebé, bagagens volumosas, cadeiras de rodas e suportes para pelo menos quatro bicicletas.

Fábrica com 300 pessoas

A fábrica onde serão montados 81 dos 153 novos comboios começou a ser construída em julho último pela empresa portuguesa dst. Esta etapa vai envolver um total de 500 operários e durará um ano. Segue-se mais um ano para a instalação de todos os equipamentos fabris. Em 2028 começarão a ser montados os novos comboios em Guifões.

Antes disso, “as primeiras contratações já começaram para determinadas funções associadas ao projeto. A maior parte do reforço das equipas está prevista para 2027, para que as pessoas recrutadas possam iniciar a sua formação em Barcelona antes do arranque das atividades industriais em Portugal”, adianta Bruno Florence.

A branco, a área da nova fábrica de comboios em Guifões. créditos: Alstom

Entre os 300 empregos diretos criados pela Alstom nesta fábrica, a prioridade será “integrar perfis com experiência industrial, especialmente em produção, gestão de equipas e funções técnicas ligadas ao fabrico ferroviário”. A unidade industrial também contribuirá para 1000 postos de trabalho indiretos. A empresa francesa não adianta o montante de investimento próprio neste projeto.

A Alstom espera ainda que os novos comboios possam ter peças vindas de fornecedores portugueses. “É parte do nosso compromisso com o desenvolvimento industrial, a competitividade do setor e a sustentabilidade da cadeia de abastecimento”, refere o responsável do projeto em Portugal.

De 117 para 153 novos comboios

O concurso para a compra de 117 comboios elétricos começou no final de 2021 e deveria ter ficado concluído um ano depois. O preço base foi de 819 milhões de euros e as primeiras unidades seriam entregues em 2026. Mas o processo arrastou-se e o consórcio Alstom/DST apenas ganhou a corrida em novembro de 2023.

Ainda faltava mais uma etapa: no mês seguinte vieram as duas impugnações judiciais, por parte dos concorrentes CAF e Stadler, que tinham passado à última fase. O processo esteve nos tribunais portugueses até agosto de 2025, que apenas levantaram o efeito suspensivo das impugnações judiciais – a CP ainda poderá ser condenada a posteriori.

O contrato entre a CP e o consórcio Alstom/DST apenas foi assinado em outubro de 2025. Para tentar recuperar o tempo perdido, a CP exerceu o direito de opção junto da Alstom: a encomenda passou de 117 para 153 novos comboios. As 36 unidades adicionais servirão apenas para os serviços suburbanos de Lisboa e Porto e irão reforçar a oferta de comboios nas duas áreas metropolitanas.

O atraso, por outro lado, fez com que a fábrica de Guifões montasse menos comboios – chegou a estar prevista a produção de 100 unidades, conforme o 24notícias escreveu em outubro do ano passado.

O primeiro dos novos comboios vai entrar ao serviço em 2029, três anos mais tarde do que o previsto; a última unidade será entregue em 2031, numa tentativa de recuperar dois anos de atraso. Esta encomenda complementa a compra de 22 comboios regionais junto dos suíços da Stadler, cujas entregas iniciaram-se em dezembro último e com entrada ao serviço prevista para 2027, após testes e certificação.