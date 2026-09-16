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O discurso de Ursula von der Leyen será seguido pelas intervenções dos líderes dos grupos políticos do Parlamento Europeu, da Presidência do Conselho da União Europeia, atualmente assegurada pela Irlanda, e dos eurodeputados.

Acompanhe aqui a transmissão em direto do debate sobre o Estado da União Europeia.

Durante o debate, a presidente da Comissão Europeia fará um balanço do último ano, entre 2025 e 2026, e apresentará as prioridades para 2026-2027, incluindo as respostas aos desafios que a União Europeia enfrenta e as propostas para o futuro.

Antes do debate, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, prestou declarações aos jornalistas, por volta das 07h15 (hora de Lisboa).

Roberta Metsola destacou as expectativas do Parlamento Europeu para o discurso de Ursula von der Leyen, apontando quatro áreas prioritárias: competitividade, segurança, clima e agenda social.

A presidente do Parlamento Europeu defendeu anúncios fortes sobre a competitividade, nomeadamente sobre a forma de reduzir custos e, simultaneamente, garantir que a Europa consegue competir e afirmar a sua autonomia.

Na área da segurança, Metsola apontou a necessidade de assegurar a proteção das fronteiras externas da União Europeia e de garantir que os cidadãos se sintam seguros. Sobre o clima, destacou a importância de uma melhor preparação para fenómenos meteorológicos extremos, depois do que aconteceu nos últimos meses.

A agenda social foi a quarta prioridade identificada pela presidente do Parlamento Europeu, que defendeu medidas para tornar a vida dos cidadãos mais acessível. «É isso que os nossos cidadãos querem», afirmou, referindo-se também às expectativas de uma Europa mais segura e justa.

Metsola destacou ainda a presença do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, no debate sobre o Estado da União Europeia, considerando que a participação do chefe do Governo canadiano envia uma mensagem sobre o papel da Europa enquanto ator geopolítico e sobre o aprofundamento das relações com países que partilham valores como a democracia.