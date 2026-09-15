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Pedro Sánchez e Zohran Mamdani vão encontrar-se presencialmente pela primeira vez num evento conjunto a 23 de setembro, em Nova Iorque. O encontro acontece durante a semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, que levará vários líderes mundiais à cidade norte-americana.

Com o título "Construir uma economia para a maioria", o encontro terá lugar na Gracie Mansion, residência oficial do presidente da Câmara de Nova Iorque. A iniciativa é organizada pela equipa de Mamdani e pela Global Progress Foundation, plataforma internacional associada ao chefe do governo espanhol.

A escolha do tema pretende aproximar duas agendas políticas que têm colocado o custo de vida no centro do debate.

O encontro deverá servir para os dois dirigentes partilharem experiências e apresentarem as suas propostas económicas num contexto internacional.

Além da agenda económica, Sánchez e Mamdani partilham posições críticas em relação a algumas políticas de Donald Trump.

O presidente da Câmara de Nova Iorque tem feito da oposição a determinadas medidas da Administração norte-americana, nomeadamente na área da imigração, um dos eixos do seu mandato.

Também Sánchez tem mantido divergências com Washington em matérias como a política internacional e os gastos com defesa.

A questão de Gaza e do conflito israelo-palestiniano constitui outro ponto de aproximação. Mamdani tem assumido uma posição fortemente crítica em relação ao governo de Benjamin Netanyahu, enquanto Sánchez colocou a situação em Gaza entre as prioridades da política externa espanhola e tem protagonizado vários confrontos diplomáticos com Israel.

Apesar destas convergências, o encontro de 23 de setembro terá como principal foco a economia.

A iniciativa acontece num momento em que o governo espanhol procura reforçar a mensagem económica. Sánchez tem defendido que é possível combinar crescimento económico, redução do défice e reforço das políticas sociais.

A questão ganha ainda maior importância perante a necessidade de o executivo espanhol aprovar os Orçamentos Gerais do Estado para 2027 e reconstruir uma maioria parlamentar capaz de os viabilizar.

Para Sánchez, o encontro em Nova Iorque será também uma oportunidade para levar esta mensagem a um palco internacional e associá-la à agenda de uma das figuras mais relevantes da nova esquerda norte-americana.

A reunião não será, contudo, um encontro bilateral institucional entre Espanha e Nova Iorque. Trata-se de um colóquio político e económico realizado à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.