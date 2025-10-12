Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O condicionamento do trânsito deve-se a obras de pavimentação que serão, numa primeira fase, no sentido Almada- Lisboa (13, 14 e 15 de outubro) e, numa segunda fase, no sentido Lisboa-Almada (16 a 23 de outubro). Nos dias 24, 27 e 28 de outubro, as obras serão na saída da ponte para as Amoreiras.

Segundo informação da Lusoponte, existirá sempre uma via em circulação normal, sendo que no caso das obras na saída para as Amoreiras será criado um acesso alternativo.

Como alternativa, é recomendada a utilização da ponte Vasco da Gama".

A circulação ferroviária não será afetada.

As obras estão estimadas em 1,2 milhões de euros e visam "requalificar o pavimento e melhorar o seu desempenho acústico, com a aplicação de um novo pavimento com borracha que permite reduzir significativamente o ruído gerado pela circulação automóvel".

A Ponte 25 de Abril é usada todos os dias por cerca de 300 mil utentes (rodovia e ferrovia), correspondendo a cerca de 150 mil veículos.

