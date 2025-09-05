O outro jogo 'grande' entretanto calendarizado foi a receção do Benfica ao Sporting, agendado para as 20:15 de 5 de dezembro, uma sexta-feira, em dérbi relativo à 13.ª jornada, quando o FC Porto visitará o Tondela, pelas 20:30 de dia 07.

Antes, em novembro, o Benfica visita o Vitória SC noutro feriado, de dia 1, pelas 20:30, um dia depois de o Sporting receber o Alverca (20:15), enquanto o FC Porto defronta o Sporting de Braga pelas 20:30 de dia 2, na 10.ª ronda.