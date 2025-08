Os trabalhos de combate ao incêndio que há uma semana lavra em Ponte da Barca decorrem favoravelmente e poderá haver boas notícias nas próximas horas, revelou esta manhã o comandante da proteção civil Elísio Oliveira. “Os trabalhos estão a decorrer favoravelmente. Acreditamos que se tudo correr como tem estado a decorrer até agora, nas próximas horas teremos boas notícias”.

Ainda assim, de acordo com o comandante, o "incêndio mantém-se ativo" e que só será dado como dominado quanto existir a "garantia de que o incêndio não passará para novas áreas".

"É um combate muito injusto. Apesar de todo o trabalho feito por todos os operacionais das diferentes entidades, sejam os bombeiros, que são o principal agente e têm feito um trabalho extenuante no teatro de operações, acompanhado por elementos do ICNF, das equipas de sapadores florestais, por elementos da GNR, etc. Bastará uma rotação do vento em locais onde não é visível a chama e ele [o incêndio] irá fazer arranques que podem comprometer toda esta operação", completou.