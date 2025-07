Durante a primavera, os níveis de pólen em várias regiões da Europa atingiram valores tão elevados levando a que inclusive pessoas sem histórico de alergias sofressem com sintomas típicos da febre dos fenos, revelou o Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus (CAMS) esta quinta-feira, citado pelo The Guardian.

A libertação e transporte sazonais de pólen de gramíneas e oliveiras no sul da Europa foram apontados pela agência da União Europeia como a principal razão, além de níveis "extremos" de pólen de bétula no nordeste do continente.

A Finlândia foi particularmente afetada, registando em maio "médias diárias extremas de pólen de bétula", referiu o CAMS na sua mais recente atualização da qualidade do ar.

Com os invernos a terminar mais cedo e as primaveras cada vez mais quentes, as plantas florescem mais rápido, prolongando a estação do pólen, e o desconforto para quem sofre de alergias.

Atualmente, cerca de um quarto da população adulta europeia sofre de alergias respiratórias, incluindo asma grave. Entre as crianças, essa proporção varia entre 30% e 40%, podendo chegar a 50% da população europeia até 2050, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde.

Laurence Rouil, diretora do CAMS, reconhece que episódios de pólen elevado são habituais na primavera, mas sublinha a "gravidade e extensão" particularmente notáveis do fenómeno este ano.

As alterações climáticas provocam novas ondas de alergias

Além disso, a poluição atmosférica pode aumentar a sensibilidade aos alergénios, enquanto espécies invasoras se expandem para novas regiões e provocam mais alergias.

Cientistas alertam que a crise climática está a alterar a produção e distribuição de pólen e esporos, com um número crescente de pessoas a desenvolver sintomas alérgicos pela primeira vez.

Entre março e maio, a qualidade do ar na Europa também foi afetada por incêndios florestais. Em abril, as emissões de incêndios no Reino Unido foram as segundas mais elevadas desde 2003, e os Países Baixos registaram níveis de emissões sem precedentes para esta época do ano.

Mais longe, grandes incêndios no leste da Rússia geraram fumo intenso que atingiu a China e o Japão. Já no final de maio, plumas de fumo provenientes do Canadá foram detetadas sobre a Europa, acrescentou o CAMS.

Como prevenir as alergias?

É possível minimizar a exposição ao pólen, através das seguintes medidas: