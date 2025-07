A Open Cosmos, uma das empresas espaciais de crescimento mais rápido da Europa, adquiriu a startup portuguesa Connected, pioneira em conectividade IoT acessível a partir do espaço.

Com esta aquisição, a Open Cosmos procura reforçar o seu compromisso com Portugal e amplia a capacidade de fornecer serviços espaciais de próxima geração em toda a Europa.

A empresa planeia investir mais de 50 milhões de euros no país até 2028, incluindo a criação de uma fábrica de satélites no IPN em Coimbra.

“Estávamos a fechar a nossa ronda de financiamento seed quando surgiu esta oportunidade. A oferta da Open Cosmos era demasiado alinhada – em termos de missão, cultura e ambição – para ser ignorada. Foi um claro reconhecimento da nossa tecnologia e do progresso real que alcançámos com recursos limitados, apenas possível com a dedicação incansável de toda a nossa equipa.”, assinala Tiago Rebelo, ex-CEO da Connected, agora Chief Revenue Officer (CRO) da Open Cosmos e Diretor-Geral das subsidiárias da Open Cosmos em Portugal.

