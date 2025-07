Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As cheias foram causadas por tempestades que começaram na tarde de sexta-feira no centro do estado e prosseguiram durante a noite e a madrugada, embora com menor intensidade.

Das quase 750 meninas que participavam de um acampamento de verão cristão às margens do rio Guadalupe, 27 estão desaparecidas, informou Dalton Rice, líder municipal da cidade de Kerrville.

No acampamento, quase toda a água já havia recuado, revelando uma paisagem de destruição, com dezenas de carros em cima uns dos outros, alguns deles presos em árvores, e vegetação arrancada.

O caos reinava nas cabanas que abrigavam as meninas, onde o chão estava coberto de lama e janelas estavam quebradas.

Michael, 40, contou que dirigiu de Austin, a 150 km, para procurar a filha, 8, cujos pertences recuperou. "Passámos o dia inteiro em Kerrville ontem, nas unidades de gestão de crise. Na manhã de hoje, quando soubemos que poderia haver gente aqui, o meu irmão e eu viemos de carrinha o mais rapidamente possível, para ver se encontrávamos alguma coisa", disse.

Equipes de resgate vasculhavam a área em busca das meninas desaparecidas.