O tenista Kamil Majchrzak, número dois da Polónia, protagonizou um gesto de fair play fora das quatro linhas ao encontrar um jovem adepto para lhe oferecer um novo boné, já que, dias antes, este tinha visto a sua lembrança ser-lhe retirada das mãos por outro espectador durante o US Open, em Nova Iorque.

Majchrzak, de 29 anos, tinha vencido o russo Karen Khachanov na passada quinta-feira, em Flushing Meadows, quando decidiu, como habitualmente fazem muitos jogadores, distribuir autógrafos e pequenos brindes à multidão que o aplaudia nas bancadas, conta a Sky News.

Entre bolas assinadas e toalhas de recordação, o polaco estendeu o seu boné a um jovem espectador. No entanto, antes que o rapaz conseguisse segurar o objeto, um homem sentado ao lado acabou por ficar com ele, numa cena que foi filmada e rapidamente partilhada online.

Segundo a BBC, vários meios de comunicação identificaram o responsável pelo roubo como Piotr Szczerek, um CEO polaco de uma empresa de pavimentação.

As imagens geraram indignação entre fãs de ténis e utilizadores de redes sociais, que consideraram o gesto do homem “lamentável” e exigiram que o verdadeiro destinatário do boné fosse devidamente compensado. Majchrzak não ficou indiferente. Pouco tempo depois, publicou uma mensagem no Instagram a pedir ajuda para localizar o jovem.

“Depois do encontro não percebi que o boné não chegou ao rapaz. Graças à Asics Tennis tenho bonés suficientes, por isso estou preparado. Pessoal, conseguem ajudar-me a encontrar o miúdo do meu jogo? Se fores tu (ou se os teus pais virem isto), envia-me uma mensagem privada”, escreveu o atleta.

Este sábado, o jogador publicou um novo vídeo onde surge a cumprimentar o rapaz, oferecendo-lhe um saco com brindes e, claro, um novo boné. Nas imagens, é possível ver a surpresa e a alegria do jovem, que finalmente recebeu a lembrança que lhe tinha sido injustamente negada. O polaco acompanhou a publicação com a legenda: “Hoje, depois do aquecimento, tive um encontro especial. Reconhecem?”.

No mesmo dia em que o reencontro aconteceu, o tenista anunciou a sua desistência do US Open devido a lesão, o que o afastou da possibilidade de continuar a competir no torneio. Apesar disso, o episódio acabou por lhe garantir um lugar de destaque nas manchetes, não pela performance desportiva, mas pela atitude fora de campo.