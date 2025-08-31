Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O memorial do Holocausto, inaugurado no início deste ano na cidade francesa de Lyon, foi vandalizado com a inscrição “Free Gaza”.
O incidente, ocorrido no sábado à noite, motivou a condenação imediata do presidente da câmara municipal, Grégory Doucet, que classificou o ato como “intolerável” e garantiu que os responsáveis serão perseguidos judicialmente, diz o The Guardian.
O monumento em causa, com três metros de altura e construído em mármore negro, encontra-se diante da estação ferroviária de onde partiram centenas de judeus deportados para campos de extermínio nazis. A inscrição foi feita através de riscos na superfície polida, danificando de forma visível a estrutura. A profanação gerou forte indignação junto de instituições judaicas francesas.
Em comunicado, Grégory Doucet assegurou que Lyon “continua a erguer-se contra o ódio, o racismo e o antissemitismo” e prometeu que os perpetradores serão identificados e levados a tribunal. “Profanar um espaço de memória dedicado às vítimas da Shoah não é apenas um crime contra a comunidade judaica, mas contra toda a cidade e os valores republicanos que nos unem”, sublinhou o autarca.
O memorial foi inaugurado em janeiro passado, no âmbito das cerimónias que assinalaram os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. A sua localização foi escolhida precisamente para recordar as deportações realizadas a partir de Lyon, cidade que sofreu duramente a perseguição nazi durante a Segunda Guerra Mundial.
