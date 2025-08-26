Tudo começou por causa de um fotógrafo e escalou para uma discussão sem precedentes.

Após perder os dois sets iniciais por 6-3 e 7-5 com apenas duas quebras de serviço do francês, Medvedev recebia para impedir a derrota por 6-4 com vantagem de Bonzi quando um fotógrafo se distraiu e entrou mais cedo do que era suposto no court, fazendo com que o jogo fosse interrompido. Perante essa “invasão”, o árbitro Greg Allensworth acabou por conceder ao gaulês a possibilidade de repetir o primeiro serviço e não o segundo, onde estava na fase de paragem. Neste momento, o russo teve uma autêntica “explosão”, com mais de cinco minutos.

“És mesmo homem? És mesmo homem? Porque é que estás a tremer?”, gritou Medvedev junto à cadeira do árbitro, com Allensworth a tentar manter a calma e a dizer que não estava a tremer. “Malta, ele quer é ir para casa, não gosta de estar aqui. Ele é pago por jogo, não é pago à hora”, acrescentou o russo enquanto pedia aos adeptos que fizessem barulho e assobiassem a decisão tomada a favor de Bonzi. Mesmo quando foi para a linha de fundo, Medvedev continuou a puxar por todos os presentes para desafiarem a decisão do árbitro.

Depois disto, Medvedev conseguiu finalmente fazer o break, ganhou depois o tie break por 7-5 e limpou o quarto parcial por 6-0. Porém, Bonzi, que chegou a ameaçar abandonar o campo para Medvedev ser desqualificado, recuperou o seu melhor jogo e venceu o quinto e decisivo set por 6-4. Nesta altura, o russo não aguentou e encaminhou-se para a cadeira depois de cumprimentar o francês na rede e esteve depois a partir raquetes num ataque de raiva em frente das televisões presentes.

“Não estava chateado com o fotógrafo, estava chateado com a decisão com o árbitro tomou. Sempre que há um som nas bancadas entre os serviços, nunca vi concederem de novo um primeiro serviço, mas foi isso que aconteceu e fiquei furioso. Pensava que ia perder o encontro, porque não tinha ainda quebrado o serviço dele. Pensei ‘Ok, é um segundo serviço, vamos lá’. De repente, dá o primeiro serviço. A emoção tomou conta de mim. Sinceramente, e enquanto estava a viver tudo, estava a pensar que até podia ser engraçado acabar a minha carreira com um jogo no US Open… Adoro Nova Iorque. Eles fizeram o trabalho deles, eu não fiz nada. Foram os adeptos que me puxaram para o jogo”, disse depois Medvedev na conferência de imprensa.