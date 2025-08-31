Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Há um fármaco que se revelou mais eficaz do que a aspirina na prevenção de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais (AVC), uma descoberta com potencial para transformar as diretrizes de saúde a nível global, conta o The Guardian.

Durante décadas, milhões de pessoas foram aconselhadas a tomar aspirina em baixa dose diariamente para reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves. Este medicamento torna o sangue menos propenso a coagular, ajudando a prevenir enfartes e AVC. Contudo, um novo estudo apresentado no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Madrid, demonstrou que o clopidogrel, um anticoagulante amplamente prescrito, é mais eficaz — e sem riscos adicionais significativos.

A investigação, envolvendo uma equipa internacional de médicos dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Suíça e Japão, analisou quase 29.000 pacientes com doença arterial coronária (DAC). Os resultados mostraram que o clopidogrel supera a aspirina na prevenção de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares graves, sem aumentar o risco de hemorragias importantes.

A DAC é a forma mais comum de doença cardíaca e uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com esta condição. A doença ocorre quando as artérias do coração se estreitam devido à acumulação de ateroma, uma substância gordurosa nas paredes arteriais. A dor ou desconforto resultante desta obstrução é conhecido como angina e, caso se produza um bloqueio, pode desencadear um enfarte.

Tradicionalmente, a aspirina tem sido prescrita como tratamento contínuo para pacientes com DAC, mas a evidência sobre os seus benefícios a longo prazo e segurança era limitada. A análise recente de sete ensaios clínicos revelou que os pacientes tratados com clopidogrel apresentaram um risco 14% menor de eventos cardiovasculares ou cerebrovasculares adversos graves — incluindo enfarte, AVC ou morte cardiovascular — comparativamente aos que tomavam aspirina.

A incidência de hemorragias graves foi semelhante entre ambos os fármacos, afastando preocupações sobre possíveis complicações associadas ao clopidogrel.