Na Madeira, prevê-se céu muito nublado ao longo do dia, com possibilidade de períodos de chuva fraca especialmente na vertente norte da ilha, nas terras altas e em Porto Santo. No Funchal, o céu também se apresentará muito nublado, mas sem indicação de precipitação. O vento soprará de nordeste, fraco a moderado, até 30 km/h, sendo mais fraco no Funchal (inferior a 15 km/h). O mar estará com ondas de 1 a 2 metros na costa norte, diminuindo à tarde, e com ondas inferiores a 1 metro na costa sul. A temperatura da água do mar rondará os 23 a 24 ºC, refere o IPMA.

No Continente, o dia será marcado por céu geralmente pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral norte e centro até meio da tarde, onde poderá ocorrer chuvisco em alguns locais. Está prevista uma pequena subida de temperatura. O vento será fraco a moderado de noroeste, podendo soprar de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde e atingir os 40 km/h na faixa costeira a sul do Cabo da Roca e em zonas de maior altitude. Em Lisboa, o céu estará limpo e o vento poderá ser forte junto ao Cabo Raso à tarde. No Porto, espera-se também céu pouco nublado, com mais nuvens até meio da tarde, e vento moderado na faixa costeira. O mar na costa ocidental terá ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, descendo para 1 a 1,5 metros a norte do Cabo Mondego. A água do mar estará entre os 18 e os 20 ºC.

Nos Açores, prevê-se céu muito nublado com algumas abertas em todos os grupos. O vento será fraco, entre 5 e 20 km/h, de sudoeste no grupo ocidental e geralmente fraco nos restantes. O mar estará encrespado, com ondas de noroeste até 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22 ºC. As temperaturas máximas variam entre os 25 e 26 ºC, com mínimas entre os 18 e 20 ºC, dependendo da ilha.