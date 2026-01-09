Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Além da Normandia, foram também afetadas as regiões da Bretanha, Picardia e Ilha-de-França, incluindo zonas da área metropolitana de Paris. As autoridades registaram rajadas superiores a 210 km/h na região da Mancha, no noroeste do país, uma das áreas mais atingidas pela tempestade.

Os serviços meteorológicos franceses e britânicos emitiram avisos à população, recomendando que as pessoas permaneçam em casa, devido ao risco de queda de árvores, danos em infraestruturas e projeção de objetos.

A tempestade provocou ainda perturbações nos transportes, com estradas cortadas e interrupções pontuais na circulação ferroviária, enquanto equipas de emergência e de eletricidade estão no terreno a tentar repor o fornecimento de energia e avaliar os prejuízos.

As autoridades continuam a acompanhar a evolução da situação, numa altura em que o mau tempo se desloca para outras zonas do norte da Europa.

