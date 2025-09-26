Segundo as autoridades regionais, foram registadas mais de uma centena de ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre quedas de estruturas, inundações e danos em infraestruturas públicas e privadas. O número de desalojados ascende a oito pessoas, todas entretanto realojadas de forma provisória.

Um dos casos mais preocupantes ocorreu na ilha Graciosa, onde os ventos fortes danificaram a cobertura da aerogare. As autoridades admitem que os estragos podem comprometer, pelo menos temporariamente, a operação aérea naquela ilha, habitada por cerca de 4.100 pessoas. Técnicos estão no local a avaliar a extensão dos danos e a planear eventuais soluções de emergência.

As condições meteorológicas adversas também levaram ao cancelamento de vários voos com destino aos Açores, nomeadamente para as ilhas de São Miguel e Terceira.

Apesar da força da tempestade, não há registo de feridos. Os prejuízos estão a ser avaliados localmente e a Proteção Civil continua no terreno a acompanhar a evolução da situação.

A Gabrielle, que chegou a ser um furacão de categoria 1, perdeu força mais cedo do que o inicialmente previsto, e está agora em fase de afastamento do arquipélago. Ainda assim, algumas rajadas fortes poderão persistir, especialmente nas ilhas do grupo Oriental, até ao final da manhã desta quinta-feira.

As autoridades apelam à população para que mantenha a vigilância, sobretudo em zonas mais expostas ao vento e à chuva, e sublinham que, apesar da melhoria gradual do tempo, os riscos ainda não estão totalmente afastados.

