De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se a intensificação da nebulosidade ao longo do dia, acompanhada por períodos de chuva, que poderão ser fortes no litoral Norte e Centro. O vento também deverá ganhar força, sobretudo no litoral oeste e nas zonas de maior altitude, com rajadas que podem atingir os 80 km/h ao final do dia.

As temperaturas máximas deverão descer, especialmente no interior, e há possibilidade de trovoadas localizadas durante a tarde e noite, sobretudo nas regiões afetadas pelas frentes associadas à Gabrielle.

A tempestade, que já causou impactos nos Açores enquanto ciclone tropical, continua a representar uma ameaça significativa à segurança marítima. Na costa ocidental, a ondulação deverá aumentar progressivamente, passando de 1 metro para entre 4 e 5 metros a partir do final da tarde, com ondas provenientes de oeste/sudoeste.

Apesar da previsão de chuva, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para a manutenção de um elevado risco de incêndio rural, devido à conjugação de ventos fortes com vegetação ainda seca em muitas zonas do país. Os distritos do Norte, Centro e Algarve continuam sob risco muito elevado e máximo.

A ANEPC reforça a proibição legal de queimadas e queimas de amontoados, apelando à vigilância da população e ao cumprimento rigoroso das normas de segurança.

Gabrielle já provocou estragos nos Açores

A Gabrielle passou recentemente pelo arquipélago dos Açores, onde causou mais de duas centenas de ocorrências, incluindo danos em habitações e quedas de árvores. A maior rajada de vento registada foi de 123 km/h, no Faial. Na ilha Terceira, uma habitação viu o seu telhado destruído.

Com a tempestade agora desclassificada para pós-tropical, os impactos no continente serão sentidos sobretudo através do mau tempo previsto para o fim de semana, com destaque para o norte do país.

