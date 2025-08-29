Vinte por cento dos voos programados no Aeroporto de Orly, em Paris, entre as 15h30 e as 23h30, foram cancelados devido a uma tempestade que deverá durar parte da noite, informou esta sexta-feira a Autoridade Francesa de Aviação Civil (DGAC) à AFP.
Segundo o Météo-France, parte da região de Paris está em alerta amarelo para tempestades até às 22h00.
Neste momento, a DGAC pede aos passageiros que contactem as companhias aéreas e garante também ter funcionários disponíveis para auxiliar.
Entre as 15h30 e as 23h30, foram cancelados 20% dos voos neste aeroporto.
Comentários