Segundo o Météo-France, parte da região de Paris está em alerta amarelo para tempestades até às 22h00.

Neste momento, a DGAC pede aos passageiros que contactem as companhias aéreas e garante também ter funcionários disponíveis para auxiliar.

Entre as 15h30 e as 23h30, foram cancelados 20% dos voos neste aeroporto.