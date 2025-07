Ao contrário do que se esperava, Carreras não foi opção de Bruno Lage no jogo com o Chelsea, para o Mundial de Clubes. O treinador mandou recados ao espanhol, que só tem a cabeça no gigante de Espanha.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt O interesse do Real Madrid em Carreras não é novo e muitos admitiam até que o espanhol poderia ter participado no Mundial de Clubes pelo emblema do país vizinho. Contudo, o acordo entre os dois clubes não foi possível. O Benfica sabe que Carreras quer sair e o clube português não fecha a porta a uma transferência, mas também já avisou que pretende receber o valor da cláusula de rescisão, 50 milhões de euros. Este tem sido o braço de ferro entre os dois clubes, que têm boas relações e têm também vindo a conversar ao longo das últimas semanas. Carreras, esse, fez saber a Rui Costa, numa conversa a dois, que pretende regressar a Espanha e assinar por um dos maiores clubes do mundo. A sua cabeça está nos merengues e foi também por isso que Bruno Lage optou por não o utilizar frente ao Chelsea, tendo mesmo dito que nesta altura Dahl "está melhor" que Carreras. Até ao momento, a melhor proposta que o Real Madrid fez foi na ordem dos 35 milhões de euros, mais objetivos, algo que o Benfica recusou, apontando sempre para a cláusula. A transferência até se poderá fazer por um valor inferior. Ou melhor, os encarnados admitem negociar por uma verba logo acima dos 40 milhões, mas com cláusulas, para que os tais 50 milhões possam ser atingíveis num futuro próximo. Rui Costa não vai cortar as pernas ao jogador, como se costuma dizer, mas na tal conversa a dois salientou também que um jogador da sua importância na Luz nunca poderá ser negociado pelas verbas iniciais que o Real Madrid ofereceu.