O país está atualmente a passar por um "apagão total da internet", noticia o organismo de vigilância da internet Netblocks.

As agências de notícias internacionais afirmam ter perdido o contato com escritórios na capital, Cabul. A internet móvel e a TV por satélite também foram severamente interrompidas em todo o Afeganistão, sendo que até ao momento os talibãs não divulgaram um motivo oficial para o corte.

Refira-se que desde que assumiram o poder em 2021, os talibãs têm imposto inúmeras restrições de acordo com a sua interpretação da lei islâmica Sharia.

Várias pessoas em Cabul relataram à BBC que a sua internet de fibra ótica deixou de funcionar perto do final do horário de trabalho, na segunda-feira, por volta das 17h00 locais

Por isso, acredita-se que muitas pessoas só notarão o impacto na manhã desta terça-feira, quando os serviços bancários e outros negócios deverão ser retomados.

Escreve a BBC que um comité em Cabul foi encarregue de examinar a possível "filtragem" da internet por fibra ótica para "prevenir imoralidades". O comité também determinará se a proibição da fibra ótica será aplicada em todo o país, disseram.

Numa publicação na rede social Mastodon.social, a Netblocks afirmou:

"O Afeganistão está agora no meio de um apagão total da Internet, enquanto as autoridades talibãs implementam medidas de moralidade, com várias redes desligadas gradualmente durante a manhã; os serviços telefónicos também estão atualmente a ser afetados".

Hamid Haidari, antigo editor-chefe do canal de notícias afegão 1TV, disse na segunda-feira que "a solidão tomou conta de todo o país" após o bloqueio.

"O Afeganistão assumiu agora oficialmente o primeiro lugar na competição com a Coreia do Norte pela desconexão [da internet]", disse no X.

Os talibãs retomaram o controlo do Afeganistão em 2021, semanas após a retirada das forças norte-americanas e de outras forças internacionais.