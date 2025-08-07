Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi efetuada esta terça-feira, 6 de agosto, pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com o apoio do Grupo de Trabalho Para a Redução de Ignições da Região Centro Litoral.

De acordo com a PJ, os incêndios ocorreram em 26 de junho e a 1, 17 e 19 de julho. As ignições aconteceram em zonas de densa mancha florestal, com pinheiro bravo, carvalhos, eucaliptos e mato, próximas de áreas residenciais e comerciais.

As autoridades referem que a área ardida foi significativa, mas que o pior foi evitado graças à rápida atuação dos bombeiros.

A investigação suspeita ainda que o homem possa estar ligado a outros incêndios na mesma zona, devido ao padrão espacial e temporal, bem como ao método utilizado.