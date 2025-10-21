Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O marido encontrou Susana Gravato deitada no sofá com sinais de ferimentos. Os bombeiros de Vagos e a equipa do INEM ainda tentaram reanimá-la, mas não foi possível salvar a vida da autarca, que entrou em paragem cardiorrespiratória, avança o Jornal de Notícias.

Susana Gravato tinha 49 anos e estava em final de mandato e tinha responsabilidades na Administração Geral, Ambiente, Proteção e Saúde Animal, Justiça (incluindo Violência Doméstica, Reinserção Social e Apoio a Vítimas de Crime) e Coesão Social e Maioridade.

