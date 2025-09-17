Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A peça é uma reinterpretação contemporânea da tragédia de Ésquilo, que conta a história de cinquenta mulheres obrigadas a casar com os próprios primos. Para escapar a esse destino, embarcam numa fuga pelo Mediterrâneo até à Grécia, onde pedem asilo.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Mais do que uma revisitação clássica, a encenação propõe uma reflexão sobre o projeto europeu, as fronteiras, a hospitalidade e os desafios da integração. A travessia das protagonistas torna-se metáfora das migrações atuais e da forma como a Europa responde a quem procura refúgio.

A estreia acontece nos dias 27 e 28 de setembro, no Teatro Aveirense. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

A peça parte depois em tour estando já confirmadas as seguintes datas: 11 de outubro, 2025 - Teatro Sá da Bandeira, Santarém, 14 de março, 2026 - Teatro Municipal de Bragança e 27 de março, 2026 - Teatro-Cine de Pombal, Pombal.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.