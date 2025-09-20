Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Spinumviva, empresa de consultoria da propriedade da família de Luís Montenegro, e cujos contratos que terá mantido com a operadora de casinos Solverde causaram polémica por alegados conflitos de interesse do Primeiro-ministro, ainda mantém como sede a casa de Luís Montenegro.

A informação é revelada este sábado pelo jornal Correio da Manhã, que salienta que ao fim de seis meses, e após declarações de Luís Montenegro, a morada mantém-se igual.

"Mais de seis meses depois de o primeiro-ministro ter afirmado que a empresa da sua família iria mudar o local da sede, a Spinunviva continua a ter sede na casa de Luís Montenegro, em Espinho. É nessa moradia que os filhos do primeiro-ministro, a quem Montenegro e a mulher passaram a empresa em 5 de março último, têm também residência. Esta sexta-feira, em entrevista ao Nascer do Sol, o procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra, revelou que o Ministério Público, no âmbito da averiguação preventiva à Spinumviva e ao primeiro-ministro, pediu, esta semana, mais documentação a Montenegro, para poder concluir a averiguação", escreve o jornal.

