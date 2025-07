A bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Sofia Ramalho, foi eleita presidente da Federação Europeia das Associações de Psicólogos (EFPA), organização que congrega as associações profissionais de 37 países europeus e representa cerca de 400 mil psicólogos em todo o continente. A eleição decorreu esta terça-feira, durante a Assembleia Geral da EFPA, realizada em Paphos, Chipre, no âmbito do 19.º Congresso Europeu de Psicologia.

Federação Europeia das Associações de Psicólogos DR