Segundo o International, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, declarou que o incidente em Copenhaga representa “o ataque mais grave contra infraestruturas críticas” já registado no país, e não excluí a hipotese do Kremlin estar envolvido.

Mette Frederiksen relaciona ainda o sucedido com as violações recentes de espaço aéreo na Polónia, Roménia e Estónia, associadas mais uma vez à interferência russa e à Guerra na Ucrânia.

O serviço de inteligência dinamarquês (PET) veio igualmente alertar para uma ameaça de sabotagem elevada, que acreditar estar relacionada com estratégias de guerra. Segundo Flemming Drejer, diretor operacional da PET, algumas ações não visam necessariamente prejudicar diretamente o país, mas “testar como reagimos”.

Também a polícia da Dinamarca reforçou que os drones aparentavam ser operados por alguém com capacidades técnicas, intenção clara e ferramentas próprias para executar a ação. Jens Jespersen, inspetor-chefe, descreveu o autor ou entidade responsável como “um agente capaz” (“capable actor”), ou seja, alguém com competência para planear e executar este tipo de sobrevoo estratégico.

No que toca à Noruega, as autoridades confirmaram os encerramentos do aeroporto de Oslo depois de dois avistamentos distintos de drones, bem como desvios de voos e interrupções significativas nas operações.

A gestão do aeroporto e a polícia norueguesa afirmam que estão a cooperar com as autoridades dinamarquesas para determinar se os incidentes estão ligados.

Rússia diz não estar envolvida

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, considerou as palavras do governo dinamarquês "acusações sem fundamento" e negou qualquer envolvência da Rússia no envio dos drones, citado pelo International.

