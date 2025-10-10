Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu a cerca de 20 quilómetros ao largo da cidade de Manay, na ilha de Mindanau, às 09h43 locais (02h43 em Lisboa).
Há pelo menos uma vítima mortal devido à queda de escombros.
As autoridades têm retirado parte da população das zonas costeiras onde o alerta de tsunami ainda se mantém em vigor.
Para já há a registar também danos materiais em edifícios da região, bem como cortes de energia.
As aulas e o trabalho na função pública foram cancelados.
