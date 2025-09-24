Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado do IPMA, até ao momento não foi recebida qualquer informação que confirme que o abalo tenha sido sentido pela população.

A entidade lembra que a determinação da localização de um epicentro é um processo “físico e matemático complexo”, que depende da análise de dados e modelos de propagação das ondas sísmicas. Por esse motivo, resultados preliminares podem ser posteriormente corrigidos.

O IPMA acrescenta ainda que, caso a situação o justifique, serão emitidos novos comunicados e recomenda que sejam seguidas sempre as orientações dos serviços de proteção civil.

