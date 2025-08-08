Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação foi desencadeada na sequência de um alerta de um popular, que reportou a presença da ave em dificuldades. Elementos do SEPNA deslocaram-se ao local e procederam à recolha do animal.

O mocho-galego foi posteriormente entregue ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entidade responsável por garantir os cuidados necessários à sua recuperação.

A Guarda Nacional Republicana, através do SEPNA, recorda que tem como “preocupação diária a proteção dos animais”, apelando à população para que denuncie “situações de âmbito ambiental”. Para tal, está disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que “funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas”.