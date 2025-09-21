Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A tensão é elevada na cidade de Glendale, no sudoeste dos Estados Unidos, horas antes do funeral do ativista conservador assassinado Charlie Kirk, marcado para este domingo, 21 de setembro, com as autoridades a intensificar as medidas de segurança.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros líderes políticos vão reunir-se no estádio State Farm, para homenagear o ativista, assassinado no dia 10 com um tiro no pescoço, quando participava num evento na Universidade de Utah Valley, no estado do Utah, no oeste dos Estados Unidos.

As autoridades estão a tomar medidas de segurança adicionais devido aos potenciais riscos da cerimónia, com início previsto para as 11h00 (19h00 em Lisboa) e que deverá levar a Glendale mais de 100 mil pessoas.

O Departamento de Segurança Interna atribuiu à homenagem a classificação de segurança mais elevada da agência, um nível reservado para eventos de alto nível como o Super Bowl, a final do campeonato de futebol norte-americano.

Em Phoenix, a capital do estado de Arizona, centenas de pessoas marcharam no sábado para depositar flores, bandeiras norte-americanas e balões com as cores dos EUA, numa extensão de cerca de 100 metros, em frente à sede da organização Turning Point USA, criada por Kirk.

